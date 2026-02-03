İ L A N

T.C. GAZİANTEP 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/405 Esas

DAVALI : DÖNE ERKETİR - 10388288402

Davacı Ayfer Delen tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Dosya kapsamına göre DÖNE ERKETİR(10388288402)'ın yurtiçi ve yurtdışı adresi bulunamadığından dava dilekçesi, tensip zaptının davalıya ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir.

Davalı DÖNE ERKETİR(10388288402)'e ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra, yazılı usule göre düzenlenmiş dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren HMK'nın 122 ve 127.,128,129,131 maddeleri gereğince; tensip tutanağının 4 nolu ara kararında belirtildiği şekilde savunmalarını, delillerini, bunlara dayanak hukuki sebeplerini ve ilk itirazlarını içeren cevap dilekçesini İKİ HAFTALIK süre içerisinde ibraz etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususu, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

EKİ: Dava dilekçesi ve Tensip zaptı.

