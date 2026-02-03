T.C.

ORTACA

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2014/405 Esas

KARAR NO : 2026/5

C.SAV.ESAS NO : 2014/1636

SANIK : OCTAVIAN CONSTANTIN, PETRE ve MARGARET oğlu, 1967 ROMANYA doğumlu.

SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 22/07/2014

KARAR TARİHİ : 08/01/2026

Sanık Octavian CONSTANTIN hakkında Bina Veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 142/2-h maddesine göre cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de değişen suç vasfına göre eyleminin bir bütün halınde Türk Ceza Kanunu'nun 157/1 maddesindeki Dolandırıcılık suçu kapsamında bulunması ile bu suça ilişkin olağan zamanaşımı süresinin gerçekleşmiş olduğunun belirlenmesi karşısında gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle CMK 223/8 maddesi gereği hakkında yürütülen kamu davasının DÜŞMESİNE'ne karar verildiği görülmüştür.

Sanığın yurt içinde adresinin bulunmadığı, yurt dışı adresine ilişkin sanığın kimlik veya pasaport bilgilerinin bulunmaması nedeniyle yurt dışı istinabe işlemleri yapılamadığı ve hakkında çıkarılan yakalama emrinin infaz edilememesi nedeni ile ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri uyarınca Türkiye genelinde yayın yapan bir gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra sanıklara kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği, ilan masrafının hüküm kesinleşinceye kadar suçüstü ödeneğinden yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 15/01/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02392638