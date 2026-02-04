İLANEN TEBLİGAT

Sayın, Hüseyin Buz;

1.İhtar; Ankara 26.Noterliği 20.12.2023 tarih 199222 sayılı,

2.İhtar; Ankara 26. Noterliği 17.01.2024 tarih 759 sayı 7201 Sayılı Tebligat kanunu 21/2.ye göre yapılan ihtar;

Ankara 26.Noterliği 18/04/2024 tarih 4506 sayılı ihtarlara rağmen bu güne kadar S.S. Temelli Çözüm Konut Yapı Kooperatifine olan ortaklık borçlarınızı ödemediniz. Güncel Anapara 94.639,84.-TL gecikme zammı 85.958,43.-TL olmak üzere Toplam 180.598,27 TL borcunuzu ilan tarihinden itibaren 7.gün içinde Ziraat Bankası Başkent Şubesi TR48 0001 0016 8343 9428 6250 06 İBAN hesabına ödemenizi, ödeme yapmamanız halinde ihtara gerek kalmadan kooperatif ortaklığından ihraç edileceğinizi İHTAREN bildiririz.

S.S. Temelli Çözüm KYK

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02394699