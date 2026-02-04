İLAN

SUŞEHRİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

2022/234 Esas, 2025/199 Karar

Davacı Yılmaz Karakurt tarafından açılan ortaklığın giderilmesi davası karara çıkmış olup; Davanın kabulü ile, Sivas İli, Akıncılar İlçesi, Şenbağlar Köyü, 110 ada 6 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın tüm yükümlülükleri ile birlikte açık artırma suretiyle satış yoluyla giderilmesine, satışın İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yapılmasına, şeklinde karar verilmekle, davalı Hamiyet KARAKURT'un (T.C.32*******44) tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden; gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceğiniz, T.K. 28. Maddesi uyarınca ilandan 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.16/09/2025

