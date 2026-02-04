T.C. BİGA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

(1) NOLU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Hamdibey Mah. Pirenlik Mevkii, 11 ada, 7 parseldeki 621,61 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Kıymeti : 3.418.855,00 TL => KDV Oranı: %10 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/03/2026 - 10:20 => Bitiş Tarih ve Saati: 13/03/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/04/2026 - 10:20 => Bitiş Tarih ve Saati: 10/04/2026 - 10:20 (2) NOLU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Hamdibey Mah. Pirenlik Mevkii, 749 ada, 4 parseldeki 485,58 m2 arsa vasıflı taşınmaz. Kıymeti : 5.341.380,00 TL => KDV Oranı: %10 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/03/2026 - 11:20 => Bitiş Tarih ve Saati: 13/03/2026 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/04/2026 - 11:20 => Bitiş Tarih ve Saati: 10/04/2026 - 11:20 (3) NOLU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Hamdibey Mah. Pirenlik Mevkii, 749 ada, 5 parseldeki 485,89 m2 arsa vasıflı taşınmaz. Kıymeti : 5.344.790,00 TL => KDV Oranı: %10 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/03/2026 - 12:20 => Bitiş Tarih ve Saati: 13/03/2026 - 12:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/04/2026 - 12:20 => Bitiş Tarih ve Saati: 10/04/2026 - 12:20 (4) NOLU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Hamdibey Mah. Pirenlik Mevkii, 749 ada, 6 parseldeki 477,67 m2 arsa vasıflı taşınmaz. Kıymeti : 5.254.370,00 TL => KDV Oranı: %10 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/03/2026 - 14:20 => Bitiş Tarih ve Saati: 13/03/2026 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/04/2026 - 14:20 => Bitiş Tarih ve Saati: 10/04/2026 - 14:20