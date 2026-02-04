Giriş Tarihi: 05.02.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
BİGA
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/31 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
(1) NOLU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Hamdibey Mah. Pirenlik Mevkii, 11 ada, 7 parseldeki 621,61 m2 tarla vasıflı taşınmaz.
Kıymeti : 3.418.855,00 TL => KDV Oranı: %10
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/03/2026 - 10:20 => Bitiş Tarih ve Saati: 13/03/2026 - 10:20
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/04/2026 - 10:20 => Bitiş Tarih ve Saati: 10/04/2026 - 10:20
(2) NOLU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Hamdibey Mah. Pirenlik Mevkii, 749 ada, 4 parseldeki 485,58 m2 arsa vasıflı taşınmaz.
Kıymeti : 5.341.380,00 TL => KDV Oranı: %10
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/03/2026 - 11:20 => Bitiş Tarih ve Saati: 13/03/2026 - 11:20
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/04/2026 - 11:20 => Bitiş Tarih ve Saati: 10/04/2026 - 11:20
(3) NOLU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Hamdibey Mah. Pirenlik Mevkii, 749 ada, 5 parseldeki 485,89 m2 arsa vasıflı taşınmaz.
Kıymeti : 5.344.790,00 TL => KDV Oranı: %10
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/03/2026 - 12:20 => Bitiş Tarih ve Saati: 13/03/2026 - 12:20
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/04/2026 - 12:20 => Bitiş Tarih ve Saati: 10/04/2026 - 12:20
(4) NOLU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Hamdibey Mah. Pirenlik Mevkii, 749 ada, 6 parseldeki 477,67 m2 arsa vasıflı taşınmaz.
Kıymeti : 5.254.370,00 TL => KDV Oranı: %10
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/03/2026 - 14:20 => Bitiş Tarih ve Saati: 13/03/2026 - 14:20
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/04/2026 - 14:20 => Bitiş Tarih ve Saati: 10/04/2026 - 14:20
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02393605