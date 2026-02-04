Giriş Tarihi: 05.02.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 01:28
Örnek No:51*
T.C.
BURSA
4. GENEL İCRA DAİRESİ
2025/32831 ESAS
TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar, bulunduğu yer ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
|
Muhammen Kıymeti
|
Adedi
|
Cinsi
|
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|
9.765.000,00 TL
|
1
|
Taşıt
|
16NTZ05 Plakalı, 2021 Model, MAN Marka, 51458872175894 Motor No'lu , WMAR10ZZ1MT035868 Şasi No'lu , Rengi Beyaz ,
ABS, hava yastığı sayısı, yokuş kalkış desteği, Merkezi kilit, ön ve arka emniyet kemerleri, Fren
sistemi aracın durumu itibariyle kontrol edilememiştir.
Aracın genel durumu itibariyle, araç kullanılabilir durumdadır. Motorda genel bakım
gerekmektedir.
Motor numarası görünür alanda olmadığından fiili tespit yapılamamış ve resmi kayıtlar ile
karşılaştırılamamıştır.
Yapılan inceleme aracın bulunduğu fiziki ortamda yapılan inceleme ve gözlemler neticesinde
belirlenen tespitlerdir. Detaylı teknik inceleme ancak teknik servis ortamında yapılan teknik
inceleme ve diagnostik test ile mümkündür.
Anahtar var fakat ruhsatı yoktur. Aracın aküleri mevcut olmadığı için çalıştırılamamıştır. Bu
nedenle elektrik ve mekanik aksam kontrol edilememiştir, onarım bedeli hakkında yorum
yapılamamıştır.
Hasar Bilgisi: Aracın aküleri mevcut değildir. Ön tamponda kırık mevcuttur. Araç kaporta genelinde
muhtelif ezik ve çizikler bulunmaktadır. Araç içi döşemeler hafif kirli durumdadır. Lastikler %75
kullanılabilir durumdadır.
Satış KDV oranı %20 `dir.
G.T.İ.P. kodu 87.02.10.19.11.00 dir (10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil)
motorlu taşıtlar. Sadece sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya
yarı dizel). Silindir hacmi 2500 cm3.ü geçenler, Kullanılmış Olanlar, Otobüs)
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 14:48
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:48
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 14:48
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 14:48
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02393908