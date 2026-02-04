Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. İstanbul Anadolu 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İstanbul Anadolu 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

İ L A N

T.C. İstanbul Anadolu 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1379 Esas 10.07.2025

Konu : İlan

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilecek BAKİ YİĞİT gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.10.07.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 44617524788

ADI SOYADI : BAKİ YİĞİT

BABA ADI : HACI MEHMET

ANA ADI : ŞEMSİ

DOĞUM TARİHİ : 03/03/1966

DOĞUM YERİ : PINARBAŞI

T.C. İstanbul Anadolu 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ
