Giriş Tarihi: 05.02.2026 00:00
İ L A N
T.C. İstanbul Anadolu 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/1379 Esas 10.07.2025
Konu : İlan
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilecek BAKİ YİĞİT gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.10.07.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 44617524788
ADI SOYADI : BAKİ YİĞİT
BABA ADI : HACI MEHMET
ANA ADI : ŞEMSİ
DOĞUM TARİHİ : 03/03/1966
DOĞUM YERİ : PINARBAŞI
