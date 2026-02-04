T.C.

İSTANBUL

KADASTRO MAHKEMESİ

Esas : 2024/246 29.01.2026

Karar : 2025/295

İ L A N

Mahkememizin gerekçeli kararında ismi geçen Nefise KURT'un gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememiz gerekçeli kararı ile; "1-Davanın reddine, Dava konusu İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Binkılıç-Atatürk Mahallesi 472 ada 2 parsel sayılı taşınmazın kadastro güncelleme tutanağındaki tespit gibi tapuya tesciline, " şeklinde tebliğden itibaren 2 haftalık süre içeresinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş, ilam Hazine vekilinin vermiş olduğu dilekçe ile istinaf edilmiştir. Mahkeme hükmünün ve istinaf ilamının yukarıda ismi geçen şahısa ilanen tebliğine, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31 maddesi uyarınca ilan yapıldığı günden başlayarak 7. gün sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu 7201 Sayılı tebligat kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02393796