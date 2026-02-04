İ L A N

T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2010/503 Esas

DAVALI : 1- MUSTAFA SELİMOĞLU- 12849101916- 14 RUE ALBERT EİNSTEİN 90000 BELFORT / FRANSA CUMHURİYETİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce verilen gerekçeli karar adresinizin tespit edilemediğinden dolayı yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Mahkememizin 2010/503 Esas 2022/326 karar sayılı ilamı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.27/01/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02393396