Giriş Tarihi: 05.02.2026 00:00
İ L A N
T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2010/503 Esas
DAVALI : 1- MUSTAFA SELİMOĞLU- 12849101916- 14 RUE ALBERT EİNSTEİN 90000 BELFORT / FRANSA CUMHURİYETİ
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce verilen gerekçeli karar adresinizin tespit edilemediğinden dolayı yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HÜKÜM :
Mahkememizin 2010/503 Esas 2022/326 karar sayılı ilamı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.27/01/2026
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02393396