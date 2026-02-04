Giriş Tarihi: 05.02.2026 00:00
T.C. ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2025/706 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili istemiyle;
Ordu ili, Ulubey ilçesi, Güzelyurt Mahallesi, 1280 ada 14, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30 parsel sayılı taşınmaz hakkında, mahkememizin yukarıda esası belirtilen dosyası üzerinden kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur. 02.02.2026
