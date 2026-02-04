Örnek No : 49

T.C.

ŞİLE

İCRA DAİRESİ

2025/2541 ESAS

ÖRNEK NO:8 ÖDEME EMRİ VE 01AVJ773 PLAKALI ARACIN BİLİRKİŞİ RAPORU

İLANEN TEBLİĞ

ALACAKLI : ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ,

VEKİLİ : Av. Salih Zeki İnanç(TBB No: 81081)

Şehit İsmail Moray Sok. No:4/2 Küçükçamlıca Üsküdar / İSTANBUL

Av. Bülent Yümüç(TBB No: 58818)

Cumhuriyet Mah. Meşecik Sk. No: 1 Sümerler İş Merkezi K:4 Libadiye Üsküdar / İSTANBUL

BORÇLU : ÖZKAN KESKİN,

Salmanbeyli Mah.25 Sk. Kapı No: 7 Daire Seyhan / ADANA

BORÇ MİKTARI : 1.584.885,88 TL.

Borçlu ÖZKAN KESKİN'e tebliğ imkansızlığı nedeniyle; ödeme emrinin ve müdürlüğümüz dosyasının talimatı ile Adana 3. Genel İcra Müdürlüğünün 2025/861 talimat dosyasından 19.08.2025 tarihinde kıymet takdiri yapılan bilirkişi raporunda 01AVJ773 plakalı aracın kıymet takdirinin ( 01AVJ773 Plaka sayılı, 2023 model, BYD marka, ATTO 3 150 ELEKTRİK' li tip olduğu tespit edildiği ve hali hazır hali ile bugünkü piyasa rayiç değeri olarak 1.745.000 TL (Birmilyonyediyüzkırkbeşbin TL) kıymet takdir edilmiştir. ) ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 15 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 30 gün içinde ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı sürü içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hakikate aykırı mal beyanında bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 27/01/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02393234