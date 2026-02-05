GERZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

TAŞINMAZIN MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO TAŞINMAZ CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ/ m2 KİRALAMA SÜRESİ AYLIK MUHAMMEN BEDELİ

( KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT SON BAŞVURU TARİH ve SAAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ KÖŞK

MAHALLESİ 533 19 KAFE 238m² 10 YIL 105.000,00TL 378.000,00TL 18.02.2026

14:00 19/02/2026 10:15 ÇARŞI

MAHALLESİ TESCİL HARİCİ ALAN

ÇAY BAHÇESİ 195m² 10 YIL 60.000,00TL 216.000,00TL 18.02.2026

14:00 19/02/2026 11:00

Mülkiyeti Gerze Belediyesine ait taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre ihale ile kiralanacaktır. Yukarıda belirtilen tarih ve saatte Sedat Işıdı Kültür Merkezinde, ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılımda aranacak belgeler;

(Taşınmazların kiralama muhammen bedelinden ayrıca KDV alınacaktır.)

İstekli Gerçek Kişi İse;

a - Kimlik Kartı Fotokopisi

b- Son bir ay içerisinde alınmış yerleşim yeri ve diğer adres belgeleri.

c- Türkiye'de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (Yazılı olarak)

ç- Son altı ay içinde alınmış noter tasdikli imza beyannamesi.

d-Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.

e- Vekaleten katılması halinde son altı ay içinde alınmış noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter onaylı imza örneği.

f-Gerze Belediye Başkanlığından alınmış belediye borcu bulunmadığına dair belge.

g-İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler ile vekaleten katılacak olan vekilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

ğ-2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname.

h-) İhaleye katılan istekli tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

I- İhaleye katılma talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişi, ihaleye çıkarılan iş yeri/çay bahçesi /tuvalet ve kafenin bir veya birkaçına, her biri için ayrı ayrı teminat yatırmak, şartname satın almak ve evraklarını tamamlayıp dosyayı süresinde ihale servisine teslim etmek suretiyle başvurabilir.

İstekli Tüzel Kişi İse;

a-Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

b-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

c-Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.

ç-Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

d- Gerze Belediye Başkanlığından alınmış belediye borcu bulunmadığına dair belge

e-Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

f-İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket adına ihaleye katılan yetkili ile vekaleten katılacak olan vekillerinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

g-2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname.

ğ-)Şirket yetkilisi tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

h- İhaleye katılma talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişi, ihaleye çıkarılan kafe/iş yeri/çay bahçesi/tuvaletin bir veya birkaçına, her biri için ayrı ayrı teminat yatırmak, şartname satın almak ve evraklarını tamamlayıp dosyayı süresinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmek suretiyle başvurabilir.

Ortak girişimci ise:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin katlımda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi

4-Taşınmazlara ilişkin bilgiler Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ve belediyemiz www.gerze.bel.tr web adresinden temin edilebilir. Şartname Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2000TL(İkiBin) bedel ile temin edilebilir.

İlgililere duyurulur.

