KÜÇÜKÇEKMECE 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/21 Esas KARAR NO : 2024/411

Davacı CESİM KAYA aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen kararımız davalılar Gökhan Gürkan' a, Hilal Boztaş' a ve Aleyna Altınorak' ın gerek yurt içi gerekse yurt dışı adreslerinde tebligat yapılamadığından;

HÜKÜM :1-Davacının davasının KABULÜ ile;

Bakırköy 40. Noterliği'nde düzenlenen 24/02/2011 tarih ve 4199 yevmiye sayılı "Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi" uyarınca, davalılarınİstanbul ili, Avcılar İlçesi, Cihangir Mah., 18385 parsel sayılıarsa vasıflı taşınmazda murisleri Güllü ALTUNORAK(ALTINORAK)'dan intikal edenhisselerinin tapudaayrı ayrıiptali ile davacı adına tesciline,

2- İİK 28. madde uyarınca kısa kararın tapu kayıtlarına işlenmesi için Avcılar Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

3- Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 24.262,34-TLharçtan peşin alınan853,90-TLpeşin harç ile 5.212,00-TLtamamlama ( ıslah olarak yatırılmış)harcının mahsubu ile bakiye 18.196,44-TL harcındavalılar İmral Gökhan, Perihan Fidanca veIngo Sebastian Dont ' haricindeki davalılardan tapudaki hisseleri oranındatahsili ile hazineye irad kaydına,

4- Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT' ne belirlenen56.828,80-TL nispi vekalet ücretininİmral Gökhan, Perihan Fidanca veIngo Sebastian Dont ' haricindekidavalılardantapudaki hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine,

5- Davacı tarafından yapılan853,90-TLpeşin harç ile 5.212,00-TLtamamlama harcı, 195,40-TL keşif harcı, 34.218,00-TL bilirkişi, ATGV gideri, tercüme gideri, ilan ücreti, yurt dışı tebligatharcı ve posta gideri olmaküzere toplam 40.479,30-TLyargılama giderinin İmral Gökhan, Perihan Fidanca veIngo Sebastian Dont ' haricindekidavalılardantapudaki hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine,

6- Karar kesinleştiğinde artan gider avansının yatırantarafa iadesine,

Dair, davacı ile davalı Feray ve Nalan vekilinin yüzüne karşı verilen karara karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde mahkememize veya başka bir yer Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek istinaf dilekçesi ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere26/11/2024 tarihinde karar verilmiştir.Tebliğ yerine geçmek üzereilan tarihinden itibaren 7 gün süre bitimindeiş bu kararındavalılar GÖKHAN GÜRKAN, HİLAL BOZTAŞve ALEYNA ALTINORAK' a ilanentebliğ olunur. 28/01/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02394527