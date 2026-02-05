T.C.

KARAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/311 EsasKARAR NO : 2025/24

Davacı TEİAŞ GENEL MÜD. aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

DAVANIN KABULÜNE, Karaman İli Merkez İlçesi Alacasuluk Mahallesi 158 Ada 1 parsel sayılı taşınmazın Harita Mühendisi Ali Kiber'in 01.10.2021 havale tarihli bilirkişi raporunda krokide IR ile gösterilen 12966,33 m² 'likirtifak kamulaştırma bedelinin 71.434,30 TL; Karaman İli Merkez İlçesi Alacasuluk Mahallesi 158 Ada 1 parsel sayılı taşınmazın Harita Mühendisi Ali Kiber'in 01.10.2021 havale tarihli bilirkişi raporunda krokide b ile gösterilen 64,00 m² 'lik kısmın mülkiyet kamulaştırma bedelinin 1.007,36 TLolarak TAYİN VE TESPİTİNE, Davalılar arasında mülkiyeti ihtilafllı olan Karaman İli Merkez İlçesi Alacasuluk Mahallesi 158 Ada 1 parsel sayılı taşınmazın Harita Mühendisi Ali Kiber'in 01.10.2021 havale tarihli bilirkişi raporunda krokide IR ile gösterilen 12966,33 m² 'lik bölümü üzerinde davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ yararına DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİNE ve TAPU KAYDINA TESCİLİNE, Davalılar arasında mülkiyeti ihtilafllı olan Karaman İli Merkez İlçesi Alacasuluk Mahallesi 158 Ada 1 parsel sayılı taşınmazın Harita Mühendisi Ali Kiber'in 01.10.2021 havale tarihli bilirkişi raporunda krokide b ile gösterilen 64,00 m² 'lik direk(pilon) yerinin davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, Harita Mühendisi Ali Kiber'in 01.10.2021 havale tarihli imzalı krokinin kararın EKİ SAYILMASINA, İcra ve İflas Kanununun 28. maddesi gereğince kararın Karaman Tapu Sicil Müdürlüğü'ne gönderilmesine, Davanın 4 ay içerisinde sonuçlandırılamaması nedeniyle mahkememiz iş bu dosyasından tespit edilen ve depo edilen kamulaştırma bedeli olan 72.438,66 TL'ye dava tarihi olan 28/11/2019 tarihinden 4 ay sonrası olan 29/03/2020 tarihinden son karar tarihi olan 21/01/2025 tarihine kadar yasal faiz işletilmesine ve işleyecek yasal faizin davacıdan alınarak taşınmazın mülkiyeti üzerinde ihtilaf olması nedeniyle ileride hak sahipliğini ispat edecek kişiye/kişilere ödenmesine, Taşınmazın mülkiyeti üzerinde ihtilaf olması nedeniyle Ziraat Bankasına müzekkere yazılarak depo edilen kamulaştırma bedeli olan 72.438,66TL'yi ilerde hak sahipliğini ispat edecek kişiye/kişilere tapudaki payları oranında ödenmek üzere bankaya üçer aylık vadeli hesaba yatırılmasına, Tespit edilen kamulaştırma bedelinin taşınmaz üzerindeki mülkiyet ihtilafının sona erdiğinde derhal hak sahibine/sahiplerine tapudaki payı oranında ödenmesine ,bunun için ilgili bankaya müzekkere yazılmasına, şeklinde 21/01/2025 tarihinde karar verilmiştir. Bu kararı davacı vekili 03/03/2025 tarihli istinaf kanun yoluna başvurmuştur. Söz konusu gerekçeli kararın ve davacı vekilinin istinaf kanun yoluna başvurma dilekçesinin davalı Burcu Dilek Toklu'ya ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilanın gazete yayınlanmasını takip eden 1 haftanın bitiminden itibaren 2 haftalık sürede Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna müracaat edebileceği ve istinaf kanun yoluna başvurma dilekçesine karşı 2 haftalık süre içinde istinafa cevap dilekçesi verme hakkı olduğu davalı Burcu Dilek Toklu'ya, gerekçeli karar ve istinaf kanun yoluna başvurma dilekçesinin tebliğ yerine geçmek üzere ilanan tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02394156