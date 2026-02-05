T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
T.C.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
SEFERİHİSAR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/20 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2025/20 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Mersinalanı Mah. 5498 ada, 4 parsel, 2 bb numaralı dubleks meskeniniçinde bulunduğu5498 ada 4 nolu parsel, Mersinalanı Mahallesi yerleşimi içinde kalmakta olup, Cumhuriyet Caddesine cephelidir. Kıymet takdirine konu dubleks mesken, taşınmazın kuzey kısmınds kalmakta olup, kapı numarası 153/2dir.
Dubleks mesken keşif günü itibariyle kapalı olduğundan, iç özellikleri görülememiştir. Ancak dışarıdan yapılan gözlemlerde; dubleks meskenin pencerelerin ahşap kepenkli olduğu görülmüştür.
Tüm altyapı hizmetlerinden faydalanan taşınmazın yakın çevresinde, yazlık konut siteleri bulunmaktadır. Ulaşımı kolay olan taşınmaz, deniz300 m. Seferihisar-Kuşadası yoluna (Ürkmez Cad.) 110 m.mesafededir.
Taşınmazın değer tespitinde; talep gören bir bölgede bulunması, denize yakın ve deniz manzaralı olması, ulaşım kolaylığı olumlu unsur olarak değerlendirilmiştir.
Adresi : Mersinalanı Mah. Cumhuriyet Cad. No:153/2 Seferihisar / İZMİR
Yüzölçümü : Net: 72, Toplam: 264,72 m2
İmar Durumu : 19.04.2016 tarihinde onaylanan Doğanbey Termal Turizm Merkezi 3. Bölge, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; E=0,30 Yençok: 2 kat konut imarlıdır.
Kıymeti : 9.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 10:22
-------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:22
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 10:22
-------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 10:22
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02394457