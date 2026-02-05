Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: 06.02.2026 00:00

T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.
SEFERİHİSAR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/20 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Mersinalanı Mah. 5498 ada, 4 parsel, 2 bb numaralı dubleks meskeniniçinde bulunduğu5498 ada 4 nolu parsel, Mersinalanı Mahallesi yerleşimi içinde kalmakta olup, Cumhuriyet Caddesine cephelidir. Kıymet takdirine konu dubleks mesken, taşınmazın kuzey kısmınds kalmakta olup, kapı numarası 153/2dir.
Dubleks mesken keşif günü itibariyle kapalı olduğundan, iç özellikleri görülememiştir. Ancak dışarıdan yapılan gözlemlerde; dubleks meskenin pencerelerin ahşap kepenkli olduğu görülmüştür.
Tüm altyapı hizmetlerinden faydalanan taşınmazın yakın çevresinde, yazlık konut siteleri bulunmaktadır. Ulaşımı kolay olan taşınmaz, deniz300 m. Seferihisar-Kuşadası yoluna (Ürkmez Cad.) 110 m.mesafededir.
Taşınmazın değer tespitinde; talep gören bir bölgede bulunması, denize yakın ve deniz manzaralı olması, ulaşım kolaylığı olumlu unsur olarak değerlendirilmiştir.
Adresi : Mersinalanı Mah. Cumhuriyet Cad. No:153/2 Seferihisar / İZMİR
Yüzölçümü : Net: 72, Toplam: 264,72 m2
İmar Durumu : 19.04.2016 tarihinde onaylanan Doğanbey Termal Turizm Merkezi 3. Bölge, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; E=0,30 Yençok: 2 kat konut imarlıdır.
Kıymeti : 9.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 10:22
-------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:22
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 10:22
-------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 10:22

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02394457

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz