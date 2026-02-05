T.C.

SEFERİHİSAR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/20 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 10:22

-------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 10:22

-------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 10:22

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Mersinalanı Mah. 5498 ada, 4 parsel, 2 bb numaralı dubleks meskeniniçinde bulunduğu5498 ada 4 nolu parsel, Mersinalanı Mahallesi yerleşimi içinde kalmakta olup, Cumhuriyet Caddesine cephelidir. Kıymet takdirine konu dubleks mesken, taşınmazın kuzey kısmınds kalmakta olup, kapı numarası 153/2dir.Dubleks mesken keşif günü itibariyle kapalı olduğundan, iç özellikleri görülememiştir. Ancak dışarıdan yapılan gözlemlerde; dubleks meskenin pencerelerin ahşap kepenkli olduğu görülmüştür.Tüm altyapı hizmetlerinden faydalanan taşınmazın yakın çevresinde, yazlık konut siteleri bulunmaktadır. Ulaşımı kolay olan taşınmaz, deniz300 m. Seferihisar-Kuşadası yoluna (Ürkmez Cad.) 110 m.mesafededir.Taşınmazın değer tespitinde; talep gören bir bölgede bulunması, denize yakın ve deniz manzaralı olması, ulaşım kolaylığı olumlu unsur olarak değerlendirilmiştir.Adresi : Mersinalanı Mah. Cumhuriyet Cad. No:153/2 Seferihisar / İZMİRYüzölçümü : Net: 72, Toplam: 264,72 m2İmar Durumu : 19.04.2016 tarihinde onaylanan Doğanbey Termal Turizm Merkezi 3. Bölge, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; E=0,30 Yençok: 2 kat konut imarlıdır.Kıymeti : 9.000.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: -

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02394457