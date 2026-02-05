T.C.BAKIRKÖY 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO :2024/574

KARAR NO :2025/536

Kullanmak içinuyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı16/10/2025 tarihli ilamı ile hakkında TCK.191/1 maddesi gereğince1 YIL SEKİZ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ,5271 SY 231.maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilen Mehmet ve Nilgün oğlu 05/11/1989 doğumlu REŞİT KALKAN tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat kanununun 29.Maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iki hafta içinde yasal yollara başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.04.02.2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02395027