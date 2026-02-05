T.C.BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

T.C.BURSAGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/645 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 13:35 Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 13:35 Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 13:35

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4668 ada, 2 nolu parselde, 2.132,62 m² tapu alanlı, 360 / 19584 arsa paylı ve niteliği '' 1 ADET 8 KATLI BETONARME APARTMAN, OFİS, İŞYERİ - 1 ADET 9 KATLI BETBONARME APARTMAN VE ARSASI '' vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği DUBLEKS KONUT olan, B Blok, 7. Kat + Çatı Katı, 31 nolu bağımsız bölümün tam hissesi satışa konudur.Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, Afacan Sokak, Çerçi Park Evleri, B Blok, No:6, İç Kapı No:31 adresinde bulunmakta olup Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine ve yerinde yapılan incelemelere göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 161,18 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 185,78 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 210,00 m² olarak hesaplanmıştır. Onaylı ruhsat projesi verisinde zemin katta balkon olarak belirtilen alanların oda ver mutfak alanlarına dahil edildiği belirlenmiştir.Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Onaylı ruhsat projesi verisine göre Mesken nitelikli taşınmazın giriş katı; salon, mutfak, antre-hol, banyo-wc, oda, 3 balkon ve katlar arası merdiven, Çatı Katı ise; 3 oda, hol, banyo-wc, 2 duş, utü ve giysi odası ile teras mahallerinden oluşmakta iken fiili durumda zemin kat; salon, 2 oda, antre-hol, mutfak, banyo-wc, katlar arası merdiven ve balkon mahallerinden, Çatı katı ise; 3 oda, hol, teras, giyinme odası, banyo-wc ve 2 duş mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup tavan duvar birleşimlerinde alçıpan asma tavan uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında çimstone tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc ve duş alanının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Balkon ve terasta cam balkon uygulaması bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma yerden ısıtma sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı alüminyum kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup çift asansör bulunmaktadır. Taşınmaz 2 bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup parsel içerisinde peyzaj alanları ve açık otopark alanları bulunmaktadır.9.500.000,00 TL%20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02395055