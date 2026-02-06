T.C. BAKIRKÖY 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2021/584

Karar No: 2025/495

İLAN

Sanık Lütfü KARACA hakkında mahkememizce yapılan açık yargılama sonucunda;

HÜKÜM ÖZETİ:

Mahkememizin 26/09/2025 tarih, 2021/584 Esas 2025/495 Karar sayılı kararı ile Şehmus ve Neziba oğlu, 23/05/1986 Siverek doğ.lu, Lütfü KARACA hakkında Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan açılan kamu davasında mahkememizin görevsizliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce gerekçeli karanın sanığın bilinen tüm adreslerine yapılan tebliğ işlemi başarısız olmuş ve gerekçeli karar tebliğ işlemi gerçekleşmemiştir. Bu nedenle iş bu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31.maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren 2 (iki) hafta içinde karara karşı Mahkememize veya en yakın nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek yazılı dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz kanun yoluna başvurma hakkı mümkün olmak üzere, aksi taktirde kararımızın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.05.02.2026