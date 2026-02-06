HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Genel Sekreterliği

Sayı : E.72305940-2025/837-2415 28.01.2026

Konu : İlan Metni

İLAN METNİ

İLGİLİLER : İstanbul eski Hâkimi olup, Gaziantep Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39880) Birol BİLEN

İstanbul eski Hâkimi olup, Şanlıurfa Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40816) Mehmet UĞURLU,

İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (37378) Hadi ÇAĞDIR,

İstanbul eski Hâkimi olup, Diyarbakır Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40180) Mesut ÖZCAN,

ADRESİ : Meçhul

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, gözaltına alınan, akabinde tutuklanan, daha sonra serbest bırakılan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen Nejat BEK'in; Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/192 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konusundan dolayı,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 25.12.2025 tarihli, 2025/837 esas ve 2025/2115 sayılı kararı ile iş bu kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde, Devlet Hazinesinden ödenen tazminatın ilgililere rücuu konusunda izin verilmesine, karar kesinleştiğinde bir suretinin T.C. Ankara Valiliği Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğüne gönderilmesine,

6087 sayılı Kanun'un 33'üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme isteminde bulunabileceklerine dair karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02395312