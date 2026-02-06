T.C. BURSA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/961

Davacı HEBATULLAH BASSOT ile davalı YEHYA MOUHAMED ORFALI arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.324)) davasına ait dava dilekçesi tüm aramalara rağmen Yabancı Kimlik No:993****6266, Ahmad ve Orouba oğlu,01/01/1997 Aleppo doğumlu davalı Yehya Mouhamed Orfalı'ya tespit edilen adreslerine tebliğ edilememiş,dava dilekçesi davalıya ilanen tebliğ edilmiştir.

Adı geçen davada,davacı ve müşterek çocuk ile yapılan görüşme neticesinde müşterek çocuğun davacı anne ile yaşamaya devam etmek istediği,mevcut düzende davalının velayet görev ve sorumluluklarını sürdürmesinde ise aksaklıkların yer aldığı birlikte değerlendirildiğinde müşterek çocuğun davacı anne yanındaki mevcut düzenini sürdürebileceği yönündeki görüşüne dair 22/01/2026 tarihli velayet raporunun davalı Yehya Mouhamed Orfalı'ya HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02395259