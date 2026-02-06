Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/6801 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6801 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : SATIŞA KONU TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU:Beylikdüzü Tapu Sicil Müdürlüğünün tapu kaydına göre; İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesinde kain, 716 ada, 4 nolu parsel sayılı Betonarme Mesken Binası veArsası vasfı ile kat mülkiyeti tesisli 2 Blok binanın, zemin katta, (14) nolu D-2 Tipi İşyerinin tamamı P.....BA.......adına kayıtlı oldugu, Ana Gayrimenkul : Söz konusu parsel üzerinde Dekar Asmalı Hayat Sitesi bulunmaktadır. Konu taşınmazların bulunduğu Bloklar; Bodrum+Zemin+1 Normal katlı olarak betonarme karkas sistemde inşa edilmiştir. Bloklar takribi 8 yıllıktır. Binanın yapı ruhsatı tarihi 15.07.2015 dir. Taşınmaz, İstanbul İli, 1'inci derece deprem bölgesinde kalmaktadır.(14) nolu D-2 Tipi İşyeri : 2 Blok binanın Bodrum + Zemin katında ve Yurt Caddesine cepheli olarak yer almaktadır. Kiracı tarafından kullanılmaktadır.Zemin kat dükkan ; 93,98 m2 Net kullanım alanlıdır. Dükkanın Yurt Caddesine cephesi 6,55 m dir. Mağaza kısmı ve Wc hacimlerinden oluşmaktadır.1. Bodrum kat Depo ; 27,20 m2 Net kullanım alanlıdır. 2 oda ve mutfak hacimlerinden oluşmaktadır.Malzeme özelliği olarak : Dükkanın yer döşemesi granit seramik, duvarlar saten boyalı, tavan alçıpan asma tavanlıdır. Pencereler PVC doğramadır. Dış kapı ve cephesi alüminyum doğramadır. Dükkan tavanında havalandırma tesisatı bulunmaktadır. Dükkan iyi malzeme özelliklerine sahiptir. Depo kısmında hacimlere ait iç kapılar bulunmamaktadır.İşyerinin Brüt alanı : 134,00 m2 , Net kullanım alanı : 121,18 m2 dir.

Adresi : İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Marmara Mahallesi, Yurt Caddesi, No:20, Dekar Asmalı Hayatta Kain, 2 Blok Bina, Zemin Kat, 14Nolu D-2 Tipi İşyeri Beylikdüzü/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 78.084,03 m2

Arsa Payı : 37338800/18740167200

İmar Durumu : Beylikdüzü Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün imar durumuna göre; İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Marmara Mahallesi, 716 ada, 4 nolu parsel, İ.B.B. Başkanlığı tarafından 16.02.2004 onay , 1/1000 ölçekli Yakuplu Revizyon Uygulama İmar Planında, T-1 Rumuzlu, 2 Kat, Emsal: 0.50 yapılaşma şartı ile Konut alanı olarak planlanmıştır.

Kıymeti : 13.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TEDAŞ tarafından tesis edilmiş "99 yıllığına 1 TL karşılığında kira sözleşmesi vardır" beyanı bulunmaktadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 14:28

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 14:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 14:28

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2026 - 14:28

04/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02396147