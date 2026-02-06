T.C. GAZİOSMANPAŞA 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/50 Esas

KARAR NO : 2025/463

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/11/2025 tarihli ilamı ile TCK 204/1 maddesi gereğince 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına CMK 231/5,6 maddeleri gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilen Mustafa - Huda oğlu, 06/10/1977 Dakahlıya doğumlu Wael Mustafa MOHAMED KHALIFA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 28/01/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02396297