T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Bursa İli, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, 353 ada, 8 nolu parsel 2. Kat, 2 Nolu bağ. böl. tamamı Mu** KA**: Ab** oğluna (Tesis Sebebi: Satış ve İpotek:24/03/2016) ait olduğu belirtilmektedir.

Taşınmaz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında olup olmadığına ilişkin Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne sorulması gerekmektedir. Taşınmaz Bursa İli, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi, Seyhan Sokak, No:1, İç Kapı No:2 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz tek bloklu bitişik nizam apartman içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu bina; Zemin Kat ve 3 Normal Kat olmak üzere toplam 4 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır, net kullanım alanı yaklaşık 103,86 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 118,42 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 134,00 m² olarak hesaplanmıştır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Onaylı ruhsat projesi verisine göre Mesken nitelikli taşınmaz; salon, 3 oda, mutfak¬¬, antre-hol, banyo-wc, wc ve 2 balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup tavan duvar birleşimlerinde kartonpiyer uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında mermerit tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc ve wc alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Balkon ana cadde cephelidir. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmakta, ana giriş kapısı camlı demir kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmamaktadır. Taşınmazların emsalleri, konumu, büyüklükleri, yapı sınıfı ve yapı özellikleri, yapılaşma durumu dikkate alınarak piyasa alım satım karşılaştırmalarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti 4.750.000,00 TL olarak takdir edilmiştir.

Adresi : Zafer Mahallesi, Seyhan Sokak, No:1, İç Kapı No:2 Gürsu / Bursa

İmar Durumu :Taşınmazın son imar durumuna ilişkin Mimari projesi bulunmakta olup , Bina Bildirim Formu ile birlikte yazımız ekinde gönderilmiştir. Söz konusu taşınmazın 2 adet Yapı Ruhsatı bulunmaktadır ve ruhsat tarihleri 01.04.2022 tarihinden öncedir. Söz konusu taşınmazın Yapı Ruhsatı bulunmakta olup yazımız ekinde gönderilmiştir. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında olup olmadığına ilişkin Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne sorulması gerekmektedir.

Kıymeti : 4.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Şerh; İhtiyati Tedbir: BURSA 13. AILE MAHKEMESI nin 29/11/2024 tarih 2024/937 ESAS sayılı Mahkeme Müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama: MAL REJIMINDEN KAYNAKLANAN DAVALAR (KATILMA ALACAGI) DAVASI NEDENIYLE, ÜÇÜNCÜ KISILERE DEVIR VE TEMLIKININ ÖNLENMESINI TEMINI), (Mahkeme ile yapılan yazışmada ihtiyati tedbirin icra-en satış ve sonrasında tescil işlemine engel olmadığı yönünde cevap verilmiştir.) Şerh; Aile Konutudur şerhi, Şerh; AT Diger (Konusu: Bu parsel Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK. Kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.) şerhi, ipotek şerhi ve icra haciz şerleri vardır.