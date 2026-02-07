İ L A N

T.C. GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/20 D.İş

DAVALI : GÜLCİHAN ŞİMŞEK (529*****824 T.C. No'lu, 10/09/1942 d.lu, Kamil ve Zekiye Kızı, Bafra doğumlu, C No:78, Aile Sıra No:47, BSN:17'de nüfusa kayıtlı)

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Acele Kamulaştırma Nedeniyle El Koyma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yurt dışı ikamet adresinize bilirkişi raporlarının tebliğ edilmesi için Köln Başkonsolosluğu'na yazılan müzekkere ile adınıza davetiye çıkarılmış olup, konsolosluk tarafından gönderilen tebliğ bildirim yazısı adreste bulunamama nedeniyle iade edilmiş olduğundan bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, bilirkişi raporları ilanen davetiye yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02396734