T.C.
İSTANBUL ANADOLU
1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/316995 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/316995 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.300.000,00 TL
|1
|Taşıt
|34SBT95 plakalı, 2023 model, peugeot marka, peugeot 3008 otomobil / m x tipli, vf3mcyhzups113632 şasi no'lu, yakıt tipi dizel, vites tipi otomatik , rengi siyah, aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olmadığı, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında korezyonların oluşmadığı, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.) Not : aracın kilometre bilgisi ve kaza bilgisi için yapılan sorgulamalara ilişkin olarak (180) tl masraf yapılmıştır. sorguya ilişkin (tramer, kasko değeri, kilometre bilgisi ve muadil araçlara ait satış ilanı) görüntüleri rapor içeriğindedir. aracın anahtarı varruhsatı yoktur.
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:46
Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:46
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:46
Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:46
04/02/2026 (İİK m.114/4)
