İ L A N

T.C.

RİZE

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/278 Esas

Davacı Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü ile davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davacı idare vekili dava dilekçesi ile özetle; Rize İli, Merkez İlçesi, Canpolat Mahallesi 1998 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 135,80 m²'lik kısmının yol inşaat ve emniyet sahası tesisi için davacı Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava konusu taşınmaz maliklerinden olan dahili davalı Serdar Erkoç'a dava dilekçesi ekli meşruhatlı tebligat çıkartıldığı ancak tebligatın davalıya tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, bu işleme karşılık bu ilanının yayımlandığı tarihten itibaren;

Dahili davalı Zührap ve Reyhan oğlu, 14/03/1968 İstanbul doğumlu, 38***26 TC kimlik numaralı Serdar Erkoç'a İdari ve adli yargıda düzeltme davası açabileceği, bu davalarda husumetin adı geçen davacı idareye yöneltilebileceği aksi takdirde dava konusu taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına yol olarak terkinine karar verileceği, belirlenen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Rize Şubesine nezdinde dava dosyası numarasına açılacak hesaba bloke edileceği, konuyla ilgili tüm savunma ve delillerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, davalının duruşmanın atılı bulunduğu 10/02/2026 günü saat 09:28'de mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelerinin gerekli olduğu aksi takdirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 07.01.2026

