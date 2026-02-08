MALATYA 3.TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO: 2025/425

DAVACI: MAZLUM DOĞAN

VEKİLİ: AV. ÇAĞRI SARIOĞLU

DAVALILAR: 1-Çankaya Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti (Bostanbaşı Mah. Fatih Cad. Sokak No:1/1 Çankaya Evleri Yeşilyurt/Malatya )

2-Erhan Akkoç

3-Uluata Yapı Denetim Ltd. Şti.

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan tazminat davasında; davacıya ait Malatya ili Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı mahallesi 254 ada 4 parsel (eski 1 parsel) sayılı taşınmaz üzerinde B blok 30 nolu bağımsız bölümün davalı Çankaya Yapı İnşaat şirketi tarafından davacıya satıldığı, bağımsız bölümün bulunduğu binanın 06/02/2023 tarihinde meydana gelen depremlerde ağır hasar almasının ardından yıkıldığı, binanın yıkılmasının imalat ayıplarından kaynaklı olup davalıların zarardan sorumlu olduklarından bahisle belirsiz alacak davası şeklinde 150.000,00 TL maddi tazminatın deprem tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tazmininin talep edildiği davada, davalı Çankaya Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ne yapılan tebligatların iade edildiği, yapılan tüm araştırmalara rağmen bu davalının tebliğe elverişli adresinin tespit edilemediği, dolayısıyla dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verildiği, dava dosyasının detaylarına internet üzerinden vatandaş portal ekranından e-devlet şifresi ile ulaşılmasının mümkün olduğu, öninceleme duruşmasının tarihi 21/04/2026 günü saat 09:08 olup HMK'nun 122,127 ve 128.maddeleri ile Tebligat Kanunun 28,29,30 ve 31.maddeleri gereğince ilandan itibaren 7 gün sonunda davalıya tebliğ edilmiş sayılacağından bu sürenin bitiminden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde davaya cevap verilebileceği, aksi halde tüm iddiaların inkar edilmiş sayılacağı, cevap dilekçesinde belirtilen delillerin 2 haftalık kesin süre içerisinde sunulmaması halinde ilgili delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağı, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelinmesi gerektiği, taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02396121