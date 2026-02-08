T.C. ALAÇAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin "6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 19. Maddesinin 1. Fıkrası" nedeniyle;

1-Alaçam Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/418 Esas sayılı dosyasında Yakakent İlçesi, Kayalı Mahallesi, 201 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 26,39 m²'lik irtifak,

2-Alaçam Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/422 Esas sayılı dosyasında Yakakent İlçesi, Kürüz Mahallesi, 610 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 113.55 m²'lik irtifak,

3-Alaçam Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/426 Esas sayılı dosyasında Yakakent İlçesi, Kayalı Mahallesi, 109 ada 23 parsel sayılı taşınmazın 7.44 m²'lik irtifak,

4- Alaçam Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/425 Esas sayılı dosyasında Yakakent İlçesi Kayalı Mahallesi 109 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 0,15 m²'lik pilon yeri, 14,08 m²'lik irtifak,

5-Alaçam Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/419 Esas sayılı dosyasında Yakakent İlçesi Kayalı Mahallesi 104 ada 23 parsel sayılı taşınmazın 1,18 m²'lik irtifak,

6-Alaçam Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/424 Esas sayılı dosyasında Yakakent İlçesi, Kayalı Mahallesi, 109 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 1.74 m² pilon yeri, 76.09 m²'lik irtifak,

7-Alaçam Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/420 Esas Sayılı dosyasında Samsun İli, Yakakent İlçesi, Kayalı Mahallesi, 105 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 268,01 m²'lik irtifak,

8-Alaçam Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/421 Esas Sayılı dosyasında Samsun İli, Yakakent İlçesi, Kayalı Mahallesi 109 Ada 6 Parsel numaralı taşınmazın 25.80 m²'lik irtifak,

9-Alaçam Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/423 Esas Sayılı dosyasında Samsun İli, Yakakent İlçesi, Kayalı Mah. 109 Ada 11 Parsel numaralı taşınmazın 88.09 m²'lik irtifak kısımlarının idare adına tescili sağlanması amacıyla; 2942 sayılı kanun gereği işlemlerin yerine getirildiği, fakat bedel üzerinde anlaşılamadığından Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, ilgili parsele itirazları olan kişi veya kişilerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş'ye karşı iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, belitilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilecek ve davalılar adına açılacak hesaba yatırılacak kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.12.2025

