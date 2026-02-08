T.C.

ANKARA

63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/176 03.02.2026

KARAR NO : 2023/638

İ L A N

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 31.10.2023 tarihli ilamı ile Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan TCK' nun 299/1 maddesi gereğince 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nun 53. maddesinin 2014/140E., 2025/85K. sayılı iptal kararı gözetilmek suretiyle uygulanmasına ve kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçundan 17.680,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına dair ayrı ayrı verilen hükümlerin CMK'nun 231/5 maddesi gereğince açıklanmasının geri bırakılmasına, CMK'nun 231/8. maddesi gereğince 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına karar verilen Süleyman ve Hadice oğlu, 29.11.1961 Alayağmur doğumlu NİYAZİ AYTAÇ'a yapılan araştırmalara rağmen ulaşılamadığı ve gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince sanık NİYAZİ AYTAÇ'a Mahkememiz kararının gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, yargılama giderleri ve ilan ücretinin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Dair, hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya eş değer bir Mahkemeye verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle istinaf kanun yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02396323