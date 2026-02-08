İ L A N

T.C. ANKARA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/500 Esas

DAVALI : HÜSEYİN HELVACIOĞLU - 103*****922 - Alacaatlı Mahallesi 3346. Caddesi No:7/15 Çankaya/ANKARA

Davacı Emir Varlık Yönetim AŞ tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (TBK 19.md) davasında tarafınızın "Alacaatlı Mahallesi 3346. Caddesi No:7/15 Çankaya/ANKARA" adresine tebligat yapılması mümkün olmamış, mernis adresiniz bulunmadığından yapılan adres araştırmasından da netice alınamamıştır. Bu nedenle tarafınıza tebligat yapılması mümkün olmadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı ve ihtiyati haciz talebinin reddi kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu itibarla, işbu ilanın tebliğinden itibaren HMK'nun m.122,126 ve 129 gereği usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için davacı sayısından bir fazla ve ayrı posta gideri ile tanık dahil tüm delillerinizi ve varsa ilk itirazlarınızı iki haftalık süre içerisinde mahkememize sunmanız aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen tüm vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız; (HMK m. 121,122,126,127,129,140,145,194)

Yine mahkememizce ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmiş olup, işbu karara karşı 2 haftalık yasal süre içinde istinaf talebinde bulunabileceğiniz,

Ayrıca mahkememizce 23/06/2026 günü saat 09:30'a duruşma günü verilmiş olup, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği , dilekçenizde gösterdiğiniz ancak sunmadığınız belgeleri iki haftalık kesin süre içinde sunmanız, aksi takdirde bu delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız HMK m.139 gereği İHTAR ve tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02396135