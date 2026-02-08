Giriş Tarihi: 09.02.2026 00:00
T.C.
GAZİANTEP
13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/332 Esas 27.01.2026
İLAN
Davacı , İSMAİL ÇELİK ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;
Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Atalar Mahallesinde kain, davacının zilyedi olduğu, kadastro harici takriben 40.000 m2 taşınmaz davacı tarafından imar ve ihya edildiğinden davacı İsmail Çelik adına tescili talip edilmektedir .
Bu taşınmaz üzerinde bir hak iddiasında bulunanların duyuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2024/332 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri duyurulur.
Duruşma Tarihi : 13/03/2026 Duruşma Saati : 10:40
