T.C.

GAZİANTEP

13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/332 Esas 27.01.2026

İLAN

Davacı , İSMAİL ÇELİK ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Atalar Mahallesinde kain, davacının zilyedi olduğu, kadastro harici takriben 40.000 m2 taşınmaz davacı tarafından imar ve ihya edildiğinden davacı İsmail Çelik adına tescili talip edilmektedir .

Bu taşınmaz üzerinde bir hak iddiasında bulunanların duyuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2024/332 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri duyurulur.

Duruşma Tarihi : 13/03/2026 Duruşma Saati : 10:40

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02396275