T.C. GERMENCİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2026/172 Esas

Dava konusu Aydın İli. Germencik İlçesi, Balatçık Mahallesi 132 ada 2 parsel sayılı taşınmaz, doğusunda 128 ada 7 parsel, güneyinde 128 ada 2 parsel sayılı taşınmazlar ile ile çevrili yaklaşık 5.186,00 m² yüzölçümündeki tescil harici taşınmazın zilyetlik yoluyla Şiho ve Zeynep kızı, 1964 doğumlu Beşir AYAN adına tescili talep olunmakla; bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden kişi ya da kişiler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde dava dosyasına dilekçe ile başvurması gerektiği, aksi halde taşınmazda hak iddia eden başkaca kimse bulunmadığının kabul edileceği İHTAR ve İLAN olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02396498