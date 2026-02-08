T.C. TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NUMARALARI:

2026/ 32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44

KAMULAŞTIRMA İLANI

1- Mahkememizin 2026/32 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Ulucami Mahallesi 225 ada 25 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu, malikinin: Sadi İNCİ, Sabri İNCİ, Ayten SERT, Nesrin Nurten İNCİ olduğu,

2-Mahkememizin 2026/33 esas sayılı dosyasında ddava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Ulucami Mahallesi 225 ada 18 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu, malikinin: Sadi İNCİ, Sabri İNCİ, Ayten SERT, Nesrin Nurten İNCİ olduğu,

3-Mahkememizin 2026/34 esas sayılı dosyasındadava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Ulucami Mahallesi 225 ada 14 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu, malikinin: Sadi İNCİ, Sabri İNCİ, Ayten SERT, Nesrin Nurten İNCİ olduğu,

4-Mahkememizin 2026/35 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Ulucami Mahallesi 225 ada 12 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu, malikinin: Sadi İNCİ, Sabri İNCİ, Ayten SERT, Nesrin Nurten İNCİ olduğu,

5-Mahkememizin 2026/36 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Ulucami Mahallesi 225 ada 17 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu, malikinin: Sadi İNCİ, Sabri İNCİ, Ayten SERT, Nesrin Nurten İNCİ olduğu,

6-Mahkememizin 2026/37 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Ulucami Mahallesi 225 ada 15 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu, malikinin: Sadi İNCİ, Sabri İNCİ, Ayten SERT, Nesrin Nurten İNCİ olduğu,

7- Mahkememizin 2026/38 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Ulucami Mahallesi 225 ada 13 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu, malikinin: Sadi İNCİ, Sabri İNCİ, Ayten SERT, Nesrin Nurten İNCİ olduğu,

8- Mahkememizin 2026/39 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Ulucami Mahallesi 225 ada 11 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu, malikinin: Sadi İNCİ, Sabri İNCİ, Ayten SERT, Nesrin Nurten İNCİ olduğu,

9-Mahkememizin 2026/40 esas sayılı dosyasındadava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Ulucami Mahallesi 225 ada 26 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu, malikinin: Sadi İNCİ, Sabri İNCİ, Ayten SERT, Nesrin Nurten İNCİ olduğu,

10-Mahkememizin 2026/41 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Ulucami Mahallesi 225 ada 30 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu, malikinin: Sadi İNCİ, Sabri İNCİ, Ayten SERT, Nesrin Nurten İNCİ olduğu,

11-Mahkememizin 2026/42 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Ulucami Mahallesi 225 ada 4 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu, malikinin: Sadi İNCİ, Sabri İNCİ, Ayten SERT, Nesrin Nurten İNCİ olduğu,

12-Mahkememizin 2026/43 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Ulucami Mahallesi 225 ada 16 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu, malikinin: Sadi İNCİ, Sabri İNCİ, Ayten SERT, Nesrin Nurten İNCİ olduğu,

13-Mahkememizin 2026/44 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Ulucami Mahallesi 225 ada 19 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu, malikinin: Sadi İNCİ, Sabri İNCİ, Ayten SERT, Nesrin Nurten İNCİ olduğu,

-Kamulaştırmayı yapan idarenin Tokat Belediye Başkanlığı olduğu,

-Malikin tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceklerinin,

-Açılacak davalarda husumetin Tokat Belediye Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği,

-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahipleri adına Tokat Vakıflar Bankasına yatırılacağı hususunun şerh düşülmesine,

-Davalı tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini Mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31 maddeleri uyarınca ilan olunur. 30/01/2026

