T.C. TOKAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/27 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

-Dava konusu taşınmazın Tokat İli Merkez İlçesi Ulucami Mahallesi 324 ada 17 parselde kayıtlı taşınmaz olduğu,

-Maliklerinin Hayriye Kara, Ruhiye Ülya Yentir, Hakkı Hayati Doğdaş olduğu,

-Kamulaştırmayı yapan idarenin TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI olduğu,

-Maliklerin tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceğinin,

-Açılacak davalarda husumetin Tokat Belediye Başkanlığı'na yöneltilmesi geretiği,

-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahipleri adına Tokat Vakıflar Bankasına yatırılacağı hususunun şerh düşülmesine,

- Davalılara tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31 maddeleri uyarınca ilan olunur. 28/01/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02396865