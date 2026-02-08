İLANEN TEBLİGAT

İ L A N

T.C.

VARTO

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/71 Esas

DAVALI : Erkan Baba - Ali ve Zühriye oğlu, 1980 doğumlu

ADRES : No:24 Kat:4 Daire:6 Uğurmumcu Mah. B.Çiğli İzmir 9980 İZMİR

Davacılar Süleyman Adiyaman ve Şükrü Adiyaman tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılaması sırasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınızdan tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

12/05/2026 günü saat 09:00'da Varto Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda davalı olduğunuz kamulaştırma dosyanıza ilişkin duruşma yapılacak olup, mazeretsiz olarak duruşmaya gelmemeniz halinde yargılamaya yokluğunuzda devam edilip karar verileceği ve duruşmada yapılacak olan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, karşı tarafın da davayı takip etmek istememesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/01/2026

