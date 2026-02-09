İ L A N

T.C. KARŞIYAKA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/178 Esas 31.07.2025

Konu : Gaiplik İlanı.

Davacı Abidin Baran tarafından açılan gaiplik davasının ara kararı gereğince Hakkari ili, Yüksekova ilçesi, Güvenli Mah/Köy, Cilt No:22, Hane No:25'de nüfusa kayıtlı Abidin oğlu 08/02/1994 doğumlu 2116....458 T.C kimlik numaralı MEVLÜT BARAN'ın bekar olduğu ve en son bilinen ikamet adresi olan Balatçık Mah. 8903/1 Sk. No:7A İç Kapı No:27 Çiğli/ İZMİR adresinde 2016 yılından bugüne kadar haber alınamadığı ileri sürülmüştür.

Adı geçen MEVLÜT BARAN hakkında bilgi sahibi olanların 6 ay içerisinde mahkememize başvurması ilan olunur. 31.07.2025