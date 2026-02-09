Giriş Tarihi: 10.02.2026 00:00
T.C
VARTO
SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/374 Esas
Davacı Serhat Dursun ile gaip adayı Emrullah Dursun arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davacı nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan gaip adayı Emrullah Dursun'un gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri husu ilanen tebliği olunur. 14/01/2026
İLGİLİ KİŞİ : EMRULLAH DURSUN - 46972681564
ABDURRAHMAN ve GÜLÜMSER oğlu/kızı, 29/09/1969 doğumlu,
