Haberler Resmi İlan Haberleri T.C VARTO SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 10.02.2026 00:00

T.C VARTO SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C

VARTO

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/374 Esas

BASIN İLAN KURUMU GENEL

MÜDÜRLÜĞÜNE İSTANBUL

Davacı Serhat Dursun ile gaip adayı Emrullah Dursun arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davacı nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan gaip adayı Emrullah Dursun'un gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri husu ilanen tebliği olunur. 14/01/2026

İLGİLİ KİŞİ : EMRULLAH DURSUN - 46972681564

ABDURRAHMAN ve GÜLÜMSER oğlu/kızı, 29/09/1969 doğumlu,

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02396146

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C VARTO SULH HUKUK MAHKEMESİ
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz