İSKİLİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

Esas No: 2026/36

Davacı Çorum ili İskilip ilçesi Soğucak köy nüfusuna kayıtlı, 46762693890 T. C. nolu Emine Gökce, davacı Çorum ili İskilip ilçesi Soğucak köy nüfusuna kayıtlı, 24523570840 T. C. nolu İlhan Gökce, davacı Çorum ili İskilip ilçesi Soğucak köy nüfusuna kayıtlı, 24514571122 T. C. nolu Mine İpek'in davalılar Çorum Kadastro Müdürlüğü, İskilip Mal Müdürlüğü, İskilip Maliye Hazinesi ve Soğucak Köy Tüzel Kişiliği aleyhine açmış olduğu Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasında, davacıların dava konusu olarak gösterdiği Çorum ili İskilip ilçesi Soğucak köyü 226 ada 1 parsel ve 225 ada 3 parsel arasında kalan krokide D harfi ile yeşil renkte gösterilen alanın ve Çorum ili İskilip ilçesi Soğucak köyü 226 ada 1 parsel ve 227 ada 1 parsel arasında kalan krokide E harfi ile yeşil renkte gösterilen alanın Türk Medeni Kanunu'nun 713/4-5 maddesi gereğince ilan edilmesine karar verildiğinden dava konusu taşınmazlarda hak iddia eden 3. şahısların ilan tarihinden itibaren 90 gün içerisinde Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 23.01.2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02396951