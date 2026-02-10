İLAN

İSTANBUL 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/408

KARAR NO : 2026/35

DAVALI : FADOUA EZ ZAHHAR

Davacı ALİ ŞEKERCİ tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasında adresinizin meçhul olması sebebiyle kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

HÜKÜM :

1-Davacının TMK 166/1 madde gereğince açılan boşanma davasının KABULÜ ile; İstanbul İli, Fatih İlçesi, İskenderpaşa Mahallesi, Cilt No:35 Hane No:5313 BSN: 3'de nüfusa kayıtlı Mohsın ve Leyla'dan olma 16/12/1985 doğumlu Davacı ALİ ŞEKERCİ ( T.C NO: 71842160818) ile aynı nüfusta kayıtlı DRİSS ve MOUNİA'dan olma 28/09/2000 doğumlu Fas Krallığı uyruklu Davalı FADOUA EZ ZAHHAR ( Yabancı Kimlik No: 99054175772)'ın TMK. 166/1 madde gereğince BOŞANMALARINA,

2- Alınması gereken 732,00 TL harçtan peşin alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 651,30 TL harcın davalıdan TAHSİLİNE

3-Davacı tarafından sarf olunan 11.002,40 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE

4-Davacı vekili yararına AAÜT uyarınca takdir olunan 45.000-TL ücreti vekaletin davalıdan tahsili ile davacı vekiline verilmek üzere davacıya VERİLMESİNE,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonrasında tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen kararın davalı FADOUA EZ ZAHHAR'a teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/02/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02398012