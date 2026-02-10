İLAN

KOCAELİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/416 Esas

KARAR NO : 2025/86

Davacı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın Kabulü İle,

A- Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Çukurbağ Mahallesi, 417 Ada, 10 Parselde kayıtlı 82,42 m² yüzölçümlü taşınmazda davalılar hissesinin kamulaştırma bedelinin 299.839,15-TL olarak TESPİTİNE,

B- Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Çukurbağ Mahallesi, 417 Ada, 10 Parselde kayıtlı 82,42 m² yüzölçümlü taşınmazda davalılar adına kayıtlı tapu kaydının İPTALİ ile tüm takyidatlardan arınmış şekilde davacı idare adına TESCİLİNE,

C-Tesciline karar verilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin; 69.193,65-TL Hayri İPEK'e, 69.193,65-TL Yılmaz İPEK'e, 69.193,65-TL Murat İPEK'e, 92.258,20-TL Dilek BOL'a derhal ödenmesine, tescil yönünden kesin, bedel yönünden gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27/01/2026

