İ L A N

T.C.

DÜZCE

1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2025/492 Esas

Davacı, BAHIJA NAKKAR ile Davalılar, BİLAL JAMAL, IBTIHAL ISMAIL KHALEEL AL OGAILI arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davası nedeniyle, adresi tespit edilemeyen davalı BİLAL JAMAL'a dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verildiğinden;

Davacının dava dilekçesini özetle: Davacının torunları Esinat JAMAL ve Ali JAMAL'a anne ve babasının bakmadığı, babalarının Yunanistan'a iltica ettiği, annelerinin ilgilenmediği, torunlarının velayetlerinin annelerinden kaldırılmasını ve çocuklara vasi olarak kendisinin atanmasını talep etmiştir.

Karar No : 2026/37 Karar

Davacı, BAHIJA NAKKAR ile Davalılar, BİLAL JAMAL, IBTIHAL ISMAIL KHALEEL AL OGAILI arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davası nedeniyle, adresi tespit edilemeyen davalı BİLAL JAMAL'a gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

1-DAVANIN KABULÜ ile,

Velayetleri davalılar 99953505106 Yabancı Kimlik Numaralı IBTIHAL ISMAIL KHALEEL AL OGAILI ve 99242778402 Yabancı Kimlik Numaralı BİLAL JAMAL üzerinde olan çocuklar 98623083098 Yabancı Kimlik Numaralı ESİNAT JAMAL ve 99796419172 Yabancı Kimlik Numaralı ALİ JAMAL 'ın VELAYETLERİNİN DAVALILAR ÜZERİNDEN KALDIRILMASINA, ÇOCUKLARIN VELAYETLERİNİN ASKIDA BIRAKILMASINA,

2-Velayeti askıda bırakılan çocuklara vasi atanması için Düzce Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesine ihbarda bulunulmasına,

Dair; davacı, davalı Ibtıhal İsmail 'in yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 20/01/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02397990