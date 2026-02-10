T.C. EDİRNE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİN'DEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/206 Esas

KARAR NO : 2025/840

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/11/2025 tarihli ilamı ile hakkında beraat kararı verilen Kamil ve Şaduman oğlu, 05/02/1962 Araklı doğumlu ADNAN DERYA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan vekili tarafından sunulan istinaf dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 09/02/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02398399