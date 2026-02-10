Giriş Tarihi: 11.02.2026 00:00
T.C. EDİRNE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİN'DEN
İ L A N
DOSYA NO : 2025/206 Esas
KARAR NO : 2025/840
Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/11/2025 tarihli ilamı ile hakkında beraat kararı verilen Kamil ve Şaduman oğlu, 05/02/1962 Araklı doğumlu ADNAN DERYA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan vekili tarafından sunulan istinaf dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 09/02/2026
