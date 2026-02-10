İ L A N

T.C. İZMİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/701

DAVA : Vasiyetnamenin Açılması

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması davasında mirasçılar NEDİM AHMET KARABIYIK VE ERDOĞAN ALİ KARABIYIK adına tüm aramalara rağmen tebligat yapılamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

Müteveffa 27280538184 T.C. Kimlik numaralı ALİ KARABIYIK tarafından Kartal 12. Noterliği'nin 26/02/2021 tarihli 06174 yevmiye sayılı vasiyetnamede muris "... Bu günden önce alınmış bulunan tüm isteklerime ait koşulları iptal ediyorum. Mirasımın yasal vasiyetname ile belirlenmiş mirasçısı olarak kız kardeşim bayan Karabıyık Keziban'ı mirasçı olarak atıyorum. Kendisinin ikamet adresi "Karabağlar (İzmir -Türkiye appartement Sen Camlar, Sok 215, 63 daire 13" 'dür. Telefon numarası 009053633034'dür. Kız kardeşim Kezabın'ın erken vefat etmesi hali durumunda ise, kız kardeşimin çocuklarını yasal mirasçım olarak tayin ediyorum. Kız kardeşimin çocuklarının adı Ayşegül Bağcı'dır. " şeklinde vasiyet bırakmıştır.

Bu nedenle 29815131976 T.C. Kimlik numaralı mirasçılar NEDİM AHMET KARABIYIK ve 29812132020 T.C. Kimlik numaralı ERDOĞAN ALİ KARABIYIK'a duruşma günü olan 24/03/2026 günü saat 10:00'a yukarıda yazılı müteveffa ALİ KARABIYIK tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususunda beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığız ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02398277