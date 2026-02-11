İ L A N

T.C. ADALAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/6 Tereke

İSTANBUL ili, ADALAR ilçesi, NİZAM mah/köy, 5 Cilt, 1137, Aile sıra no 1, sırada nüfusa kayıtlı 25/03/1955 doğumlu 24/01/2025 tarihinde vefat eden müteveffa SEDAT TURNA'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612/1 maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 217. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 217. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02399332