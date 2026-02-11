T.C.

İSTANBUL ANADOLU

13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2019/1053 Esas

İLAN METNİ

Muzaffer ve Çiğdem kızı, 21.05.1997 Lüleburgaz doğumlu, 10021336286 T.C. Kimlik numaralı sanık Duygu GÜLTEKİN hakkında mahkememizin 18.04.2025 tarih, 2019/1053 Esas, 2025/256 Karar sayılı ilamıyla ;

Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal suçlarından yargılanmış olup Hırsızlık suçundan 6 Yıl Hapis ve Konut Dokunulmazlığını İhlal suçundan 12 Ay Hapis Cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği görülmekle,

Sanığın ilan tarihinden itibaren başlamak üzere 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince iki hafta içerisinde Basit Yaralama suçundan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere bu yollara başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceği hususu İLAN olunur. 06.02.2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02399336