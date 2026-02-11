T.C.

BAYBURT

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1534 Esas 11.02.2025

İ L Â N

Davacı Aslan AKDENİZ tarafından Hasımsız olarak Mahkememize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

1965 yılından bu yana kendisinden haber alınamadığı bildirilen ve bu nedenle gaipliğine karar verilmesi istenilen 62071408918 TC Kimlik nolu, Timur ve Muteber' den olma 01/07/1932 Bayburt doğumlu, MAHMUT AKDENİZ hakkında bilgisi olanların,

Türk Medeni Kanunu'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince işbu ilân tarihinden itibaren altı (6) ay içinde adı geçen hakkında Mahkememizin 2024/1534 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu İLÂNEN TEBLİĞ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02397441