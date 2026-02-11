Haberler Resmi İlan Haberleri TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İHALE İLANI

Giriş Tarihi: 12.02.2026 00:00

Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 00:23

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İHALE İLANI

TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İHALE İLANI
1-Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 25.02.2026 Salı günü Saat 11:00 ile 12:00 arasında Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
S.No. Pafta Ada Parsel Mahalle Y.Ölçümü Hisse Adresi İmar Durumu Kullanım
Durumu		 Muhammen
Bedel		 G.teminat İhale Tarihi İhale Saati İhale Usulü
1 …… 6041 12 Aydınlı 142,00m² Tam İçmeler Mahallesi Dal Sokak Konut İşgalli 2.635.804,00 ₺ 79.074,12 ₺ 25.02.2026 11:00 Açık Teklif
2 …… 6041 15 Aydınlı 299,00m² Tam İçmeler Mahallesi Fırat Sokak Konut İşgalli 5.550.038,00 ₺ 166.501,14 ₺ 25.02.2026 11:15 Açık Teklif
3 …… 6042 5 Aydınlı 149,00m² Tam İçmeler Mahallesi Enise Sokak Konut İşgalli 2.765.738,00 ₺ 82.972,14 ₺ 25.02.2026 11:30 Açık Teklif
4 …… *¹ 6005 5 Aydınlı 228,00m² Tam İçmeler Mahallesi Acem Sokak Konut Boş 4.232.136,00 ₺ 126.964,08 ₺ 25.02.2026 11:45 Açık Teklif
5 …… *² 6001 4 Aydınlı 196,00m² Tam İçmeler Mahallesi Esengül Sokak Konut Boş 4.417.800,00 ₺ 132.534,00 ₺ 25.02.2026 12:00 Açık Teklif
……
*¹ Aydınlı İçmeler Mh. 6005 ada 5 parsel Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğünün 09.05.2017 tarih ve 9076 yevmiye numaralı tapu kütüğü beyanına göre: 6.44m²' si orman sınırları içinde kalmaktadır
*² Aydınlı İçmeler Mh. 6001 ada 4 parsel Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğünün 09.05.2017 tarih ve 9076 yevmiye numaralı tapu kütüğü beyanına göre: 10.41m²' si orman sınırları içinde kalmaktadır. Bahçe olarak kullanılmaktadır.
        2-488 Sayılı Damga Vergisi kanununa istinaden ( binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.
        3-Şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5000,00₺ karşılığında satın alınabilir.
        4-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
Şirketlerin; Şahısların;
a) Şartname dosyası ve makbuzu a) Şartname dosyası ve makbuzu
b) İmza sirküleri (Aslı) yada noter tasdikli suret b) Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi
c) Ticaret odası (sicil gazetesi) belgesi, Faaliyet Belgesi (Son 6 aylık),Sicil Tasdiknamesi (Asıllar) c) Yerleşim yeri belgesi (İkametgah)
d) Geçici teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu d) Geçici teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu
e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene
ait imza beyannamesi		 e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene
ait imza beyannamesi
f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli (Sözleşme v.s.) ortak girişim beyannamesi f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli (Sözleşme v.s.) ortak girişim beyannamesi
g) Şirkete (ortak gireceği alt firmalarda dahil) ait vergi levhası
Hazırlamaları Gerekmektedir.
        Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir
Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02396113

ARKADAŞINA GÖNDER
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İHALE İLANI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz