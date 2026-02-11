TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İHALE İLANI

1-Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 25.02.2026 Salı günü Saat 11:00 ile 12:00 arasında Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.