Giriş Tarihi: 12.02.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 00:23
|TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İHALE İLANI
|1-Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 25.02.2026 Salı günü Saat 11:00 ile 12:00 arasında Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
|S.No.
|Pafta
|Ada
|Parsel
|Mahalle
|Y.Ölçümü
|Hisse
|Adresi
|İmar Durumu
|Kullanım
Durumu
|Muhammen
Bedel
|G.teminat
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|İhale Usulü
|1
|……
|6041
|12
|Aydınlı
|142,00m²
|Tam
|İçmeler Mahallesi Dal Sokak
|Konut
|İşgalli
|2.635.804,00 ₺
|79.074,12 ₺
|25.02.2026
|11:00
|Açık Teklif
|2
|……
|6041
|15
|Aydınlı
|299,00m²
|Tam
|İçmeler Mahallesi Fırat Sokak
|Konut
|İşgalli
|5.550.038,00 ₺
|166.501,14 ₺
|25.02.2026
|11:15
|Açık Teklif
|3
|……
|6042
|5
|Aydınlı
|149,00m²
|Tam
|İçmeler Mahallesi Enise Sokak
|Konut
|İşgalli
|2.765.738,00 ₺
|82.972,14 ₺
|25.02.2026
|11:30
|Açık Teklif
|4
|……
|*¹ 6005
|5
|Aydınlı
|228,00m²
|Tam
|İçmeler Mahallesi Acem Sokak
|Konut
|Boş
|4.232.136,00 ₺
|126.964,08 ₺
|25.02.2026
|11:45
|Açık Teklif
|5
|……
|*² 6001
|4
|Aydınlı
|196,00m²
|Tam
|İçmeler Mahallesi Esengül Sokak
|Konut
|Boş
|4.417.800,00 ₺
|132.534,00 ₺
|25.02.2026
|12:00
|Açık Teklif
|……
|*¹ Aydınlı İçmeler Mh. 6005 ada 5 parsel Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğünün 09.05.2017 tarih ve 9076 yevmiye numaralı tapu kütüğü beyanına göre: 6.44m²' si orman sınırları içinde kalmaktadır
|*² Aydınlı İçmeler Mh. 6001 ada 4 parsel Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğünün 09.05.2017 tarih ve 9076 yevmiye numaralı tapu kütüğü beyanına göre: 10.41m²' si orman sınırları içinde kalmaktadır. Bahçe olarak kullanılmaktadır.
|2-488 Sayılı Damga Vergisi kanununa istinaden ( binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.
|3-Şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5000,00₺ karşılığında satın alınabilir.
|4-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
|Şirketlerin;
|Şahısların;
|a) Şartname dosyası ve makbuzu
|a) Şartname dosyası ve makbuzu
|b) İmza sirküleri (Aslı) yada noter tasdikli suret
|b) Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi
|c) Ticaret odası (sicil gazetesi) belgesi, Faaliyet Belgesi (Son 6 aylık),Sicil Tasdiknamesi (Asıllar)
|c) Yerleşim yeri belgesi (İkametgah)
|d) Geçici teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu
|d) Geçici teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu
|e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene
ait imza beyannamesi
|e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene
ait imza beyannamesi
|f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli (Sözleşme v.s.) ortak girişim beyannamesi
|f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli (Sözleşme v.s.) ortak girişim beyannamesi
|g) Şirkete (ortak gireceği alt firmalarda dahil) ait vergi levhası
|Hazırlamaları Gerekmektedir.
|Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir
|Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|İlan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02396113