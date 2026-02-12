Giriş Tarihi: 13.02.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 13.02.2026 00:21
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - KADIN VE AİLE HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR
Kadın, Çocuk ve Ailelere Yönelik Faaliyet Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|
İhale Kayıt Numarası (İKN)
|
:
|
2026/135639
|
1- İdarenin
|
1.1. Adı
|
:
|
KADIN VE AİLE HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
|
1.2. Adresi
|
:
|
7.8.9.10. Kısım Mah. Burhan Doğançay Sok. No:9/A (Airport AVM Arkası) Bakırköy/İSTANBUL
|
1.3. Telefon numarası
|
:
|
0 212 449 93 35
|
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
|
:
|
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
|
2.1. Tarih ve Saati
|
:
|
06.03.2026 - 10:00
|
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
|
:
|
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İSTANBUL
3- İhale konusu hizmet alımının
|
3.1 Adı
|
:
|
Kadın, Çocuk ve Ailelere Yönelik Faaliyet Hizmeti
|
3.2. Niteliği, türü ve miktarı
|
:
|
12 Kalem Kadın, Çocuk ve Ailelere Yönelik Faaliyet Hizmeti Alımı
|
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
|
:
|
Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün İstanbul il sınırları içerisinde bildireceği yerler
|
3.4. Süresi/teslim tarihi
|
:
|
İşe başlama tarihinden itibaren 9(Dokuz) aydır
|
3.5. İşe başlama tarihi
|
:
|
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
|
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
|
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
|
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
|
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
|
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|
4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
|
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|
4.4.1.
Ulusal veya uluslararası nitelikte konferans, seminer, sempozyum, kongre, konser, festival, kutlama organizasyonu, açılış organizasyonu, kapanış organizasyonu, sergi organizasyonu, fuar organizasyonları, kültür organizasyonları, gezi organizasyonları, atölye ve etkinlik hizmet işlerinden herhangi birini ya da birkaçını gerçekleştirmiş olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,78
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02400185