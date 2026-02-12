İ L A N

T.C.

ANTALYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/192 Esas

Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , MÜYESSER YÜNLER, ÖZAY GÖKKAYA, ŞERİFE OKUR, ZEKİ GÖKKAYA, ZÜHRE SADIÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

ŞERİFE OKUR ve ZÜHRE SADIÇ'a dava dilekçesi ve tensip zaptının tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilemediği bu sebeple adresinin meçhul olduğu anlaşıldığından; ilan tarihten itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içinde HMK. 126 ve 129. maddelerine uygun cevap dilekçesi düzenleyip mahkememize vermeniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde davacının dayandığı vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu, karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

