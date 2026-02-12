T.C.

EDREMİT

1. AİLE MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/266 Esas 26.12.2025

DAVALI : ORHAN EMRE AKSOY

İLAN

Davacı, ÖZLEM AŞKIN AKSOY ile Davalı, ORHAN EMRE AKSOY arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Mahkememizce hazırlanan ön inceleme tensip zaptı ile;

"1-HMK'nun 139. Madde hükmü gereğince ön incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına,

2-HMK'nun 139 ve 141. Madde hükmü gereğince tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, iddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümleri saklı kalmak kaydıyla dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra iddia veya savunmanın genişletilemeceği yahut değiştirilemeyeceği hususlarının ihtarına,

3-HMK'nun 139/1-ç maddesi uyarınca işbu davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen kesin süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceğinin ihtarına,

4-Ön inceleme duruşma gün ve saatinin taraflara tebliğine,

5-Ön inceleme duruşmasında yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde, şartları mevcut ise ön inceleme duruşması yapılıp aynı duruşmada tahkikat aşamasına geçilmesine, aksi halde ön inceleme duruşmasının sonunda tahkikat duruşması için gün verilmesine, hazır olmayan tarafa çıkartılacak tahkikat gününü bildirir meşruhatlı davetiyeye, '' Belirtilen gün ve saatte geçerli özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları taktirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca tebligat gönderilmeyeceği ve HMK. m.150 hükümleri saklı kalmak kaydıyla yokluklarında karar verileceği ihtaren bildirilir.'' hususunun şerh düşülmesine, davetiye masrafının dava açılırken mahkeme veznesine yatırılan avanstan karşılanmasına,

Yargılamanın 08/05/2026 günü saat 10:00'a bırakılmasına tensiben karar verildi." hususları ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 26/12/2025

